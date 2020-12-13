Fevziye Yılmaz’ı kaybettik

Emekli öğretmen Fevziye Yılmaz (65), geçirdiği ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Emekli öğretmen Haydar Ali Yılmaz’ın eşi, roket ve patlayıcı fabrikasında AR-GE teknik ressam olarak görev yapan Serbülent Semih Yılmaz ile Olcay Yılmaz’ın annesi Fevziye Yılmaz, evinde rahatsızlanması üzerine hastaneye götürülürken kalp krizi geçirmesi sonucu hayata veda etti.

Fevziye Yılmaz ve eşi Haydar Ali Yılmaz’ın Çorum merkez Yahya Kemal Beyatlı İlköğretim Okulu’ndan emekli oldukları öğrenildi.

Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen törenin ardından Çayhatap Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)