Mühürler Köyü’nden, Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı ve Battal Ergün’ün kayınbabası, Çimento Fabrikası’ndan emekli Fevzi Özer, hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi önceki gün Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze törenine Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile çok sayıda seveni de katıldı.

ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.



(Volkan SINAYUÇ)

