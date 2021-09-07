Fevzi Çakmak’ta ağaç dikimi

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum’da kişi başına düşen yeşil alan miktarını ülkede ilk sıralara taşımak için ağaç ve bitkileri toprakla buluşturmaya devam ediyoruz” dedi.

Fevzi Çakmak 3. Cadde’de yapılan çalışmalarla ilgili bir açıklama yapan Başkan Aşgın, “Şehrimizin dörtbir yanında bulunan semt parkları ve yeşil alanlarda ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanı sıra yenileme çalışmasını tamamladığımız caddelerimizde de ağaç dikim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl hizmete açtığımız Fevzi Çakmak 3. Caddemizin yanında yeşil alan oluşturmuştuk şimdi de caddemizin orta refüjünde ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Beş farklı ağaç ve bitki türünün toprakla buluşacağı caddemiz yeşilin hakim olacağı bir yol olacak” dedi.

(Haber Merkezi)

