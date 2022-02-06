Fevzi Bilan’ı toprağa verdik

Didar Bilan’ın eşi, Figen Karagözoğlu ve Alper Bilan’ın babaları, Gülhan Karagözoğlu’nun kayınpederi, Arda Karagözoğlu ve Ayça Bilan’ın dedeleri olan Fevzi Bilan’ın cenazesi, dün Ulucami’de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze namazına,CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, önceki dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Murat Günay, emekli Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Davut Güney, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, avukatlar, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve kalabalık bir cemaat katıldı.

1931 yılında Çorum’da doğan Fevzi Bilan, ilk,orta ve lise öğrenimini Çorum’da yaptı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Çorum Barosu siciline 23 numara ile kayıtlı olan Av. Fevzi Bilan 50 yılı aşkın avukatlık mesleği süresince 1976-1983 ve 1991-1996 yılları arasında 2 dönem 12 yıl boyunca Çorum Baro Başkanlığı yaptı.

Bir dönem SODEP İl Başkanlığı görevinde bulundu ve Çorum Belediye Başkanlığı’na aday oldu.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Volkan SINAYUÇ)

