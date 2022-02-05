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Fevzi Bilan’ı kaybettik

Çorum’un eski Baro Başkanlarından, Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan’ın babası Av. Fevzi Bilan (91), bugün saat 15.30 sıralarında, solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 

Güncel 05.02.2022, 16:07
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Fevzi Bilan’ı kaybettik

Didar Bilan’ın eşi, Figen Karagözoğlu ve Alper Bilan’ın babaları, Gülhan Karagözoğlu’nun kayınpederi, Arda Karagözoğlu ve Ayça Bilan’ın dedeleri olan Fevzi Bilan’ın cenazesi, yarın Çorum’da toprağa verilecek.

1931 yılında Çorum’da doğan Fevzi Bilan, ilk,orta ve lise öğrenimini Çorum’da yaptı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 

Çorum Barosu siciline 23 numara ile kayıtlı olan Av. Fevzi Bilan 50 yılı aşkın avukatlık mesleği süresince 1976-1983 ve 1991-1996 yılları arasında 2 dönem 12 yıl boyunca Çorum Baro Başkanlığı yaptı. Bir dönem SODEP İl Başkanlığı görevinde bulundu ve Çorum Belediye Başkanlığı’na aday oldu. 

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. 
 

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