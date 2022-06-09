Fevzi Apaydın güven tazeledi

Divan Başkanlığını Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in yaptığı kongreye mevcut başkan Fevzi Apaydın tek aday olarak katıldı. Kongreye katılan delegelerin yeniden güvenin alan mevcut başkan Fevzi Apaydın yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium kongre salonunda gerçekleştirilen 32. Olağan Genel Kurul seçimlerinde kayıtlı delegelerin güvenine yeniden layık olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın’ın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Mehmet Yiğiner, Halit Yılmaz, Ünal Akdoğan, Veysel Sarı, Ali Fuat Şeker, Aziz Fatih Yılmaz, Ahmet Tural, Latif Altın, Ercan Soydaş, Rıza Tekin, Yücel Karakaya ve Süleyman Şahin’den oluştu. Denetim kurulu üyeliklerine ise Oktay Nuhoğlu, Heşar Haşimoğlu ve Eyüp Aksu seçildiler.

(Haber Merkezi)

