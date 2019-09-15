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FETÖ/PDY operasyonunda 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Aralarında Çorum’un da bulunduğu Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Adliye’ye sevk edilen 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

FETÖ/PDY operasyonunda 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Aralarında Çorum’un da bulunduğu Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Adliye’ye sevk edilen 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

15 Eylül 2019 Pazar 22:13
FETÖ/PDY operasyonunda 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Aralarında Çorum’un da bulunduğu Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Adliye’ye sevk edilen 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, ByLock kullanıcıları ve örgütsel faaliyetlere yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak'ın yanı sıra Çorum, Kütahya ve Bartın'da aralarında eski emniyet müdürü, polis memuru, özel sektör çalışanı ve öğretmenlerin bulunduğu şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, 2'si kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet’teki işlemleri tamamlanan B.K, E.D, F.K, M.Z, S.S.S, H.Ç, Y.K, Ş.A. ve Z.E, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden  F.K, S.S.S, H.Ç, Y.K, Ş.A. ve Z.E, tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

Son Güncelleme: 15.09.2019 22:20
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