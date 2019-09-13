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FETÖ/PDY operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Aralarında Çorum’un da bulunduğu Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 2'si kadın 9 kişi yakalandı.

FETÖ/PDY operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Aralarında Çorum’un da bulunduğu Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 2'si kadın 9 kişi yakalandı.

13 Eylül 2019 Cuma 21:50
FETÖ/PDY operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Aralarında Çorum’un da bulunduğu Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 2'si kadın 9 kişi yakalandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, ByLock kullanıcıları ve örgütsel faaliyetlere yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Zonguldak'ın yanı sıra Çorum, Kütahya ve Bartın'da aralarında eski emniyet müdürü, polis memuru, özel sektör çalışanı ve öğretmenlerin bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonda 2'si kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet’teki işlemleri tamamlanan B.K, E.D, F.K, M.Z, S.S.S, H.Ç, Y.K, Ş.A. ve Z.E. sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. (AA)

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