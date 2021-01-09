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FETÖ/PDY hükümlüsü eski öğretmen tutuklandı

Samsun'da gözaltına alınan FETÖ/PDY hükümlüsü eski öğretmen cezaevine gönderildi.

Güncel 09.01.2021, 00:57
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FETÖ/PDY hükümlüsü eski öğretmen tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, meslekten ihraç edilen sınıf öğretmeni M.Ç'yi yakaladı.

Çorum Ağır Ceza İlamat Masasınca aranan ve "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Çorum'daki adli mercilere çıkarılan hükümlü, tutuklandı.

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