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“FETÖ’nün siyasi ayağı da ortaya çıkarılmalı”

Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Orhan Sakınmaz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 3. Yıl geçtiğini belirterek Devletin her kademesinde olduğu gibi siyasi ayağının da bir an evvel ortaya çıkartılıp halkın bilgisine sunulması gerektiğini ifade etti.

“FETÖ’nün siyasi ayağı da ortaya çıkarılmalı”

Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Orhan Sakınmaz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 3. Yıl geçtiğini belirterek Devletin her kademesinde olduğu gibi siyasi ayağının da bir an evvel ortaya çıkartılıp halkın bilgisine sunulması gerektiğini ifade etti.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 01:28
“FETÖ’nün siyasi ayağı da ortaya çıkarılmalı”

Başta AK Parti olmak üzere tüm partilerde bu örgüte geçmişte ve son dönemlerde kimin bağlantıları olmuş ise adalet önüne çıkartılmak zorunda olduğunu anlatan Sakınmaz, ekonomi konusunda da açıklamalarda bulundu.

AKP'nin ilk dönemlerinde yabancıların Türk ekonomisini öve öve bitiremediğini tam da o günlerde Erbakan Hoca’nın dış kaynaklı bir belgeyi kamuoyuna açıkladığını belirten Sakınmaz, Erbakan’ın yaptığı uyarılarla bugünkü gelinen noktayı işaret ettiğini söyledi.

Sakınmaz, “Gelinen noktada sadece geçen sene 1 milyon 100 bin kişi işsiz kalmıştır ülkenin mal varlıklarının çoğu satılmış bir kentilyon kamu bir kentilyon dan özel sektör borca sokulmuştur. Bu seneki önceden yok diyorlardı artık diyemiyorlar, borcun ödenecek yıllık faiz miktarı 117 katrilyon dur, asla ana borca yaklaşamıyorlar bile.

Gurbetçilerimizin izin dönemindeyiz içeriyi bitiren AKP tabi ki gurbetçiyi de unutacak değildi, gurbetçilerin SGK prim ödemelerine şu günlerde meclise verdikleri bir yasa ile %100 zam yapmaya hazırlanmaktadırlar. AKP gurbetçilerin emekli olunca %36 daha düşük maaş almasını da planlamaktadır emeklilik yaşları da yükselecektir.

Şimdi bizde Çorumlu gurbetçi kardeşlerimize memlekete değil de cehenneme hoş geldiniz desek umarız Erbakan hocamız gibi planlı bir saldırıya uğramayız” dedi. (Haber Merkezi)

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