Fetöcü Emniyet Müdürü cezası onanınca tutuklandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü ekipleri, R.B. isimli eski müdürü Adnan Menderes Mahallesi’nde evinde gözaltına aldı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

R.B.; Yalova ve Çorum’da görev yaptığı günlerde FETÖ/PDY terör örgütünde aktif isimlerden biri olarak tanınıyordu, R.B.'nin Yalova’da Kom Şube Müdürlüğü görevini de yaptığı öğrenildi.