Fetöcü Emniyet Müdürü cezası onanınca tutuklandı
Yalova ve Çorum’da Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde açığa alınan Eski 3. Sınıf Emniyet Müdürü R.B. FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay ceza aldı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezasının ardından Fetö'cü müdür tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güncel 05.04.2021, 14:44
90
Yalova Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü ekipleri, R.B. isimli eski müdürü Adnan Menderes Mahallesi’nde evinde gözaltına aldı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
R.B.; Yalova ve Çorum’da görev yaptığı günlerde FETÖ/PDY terör örgütünde aktif isimlerden biri olarak tanınıyordu, R.B.'nin Yalova’da Kom Şube Müdürlüğü görevini de yaptığı öğrenildi.
Kaynak: (İHA)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
15°
hafif yağmur