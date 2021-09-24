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FETÖ soruşturmasında 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

FETÖ soruşturması kapsamında Ankara merkezli 19 ilde, hakkında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 35'i gözaltına alındı.

Güncel 24.09.2021, 10:29
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FETÖ soruşturmasında 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle "sivil imamlar" ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen, ayrıca yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensupları olduklarına dair ifadeler bulunan 14 muvazzaf, 13 eski asker, 20 "mahrem imam" ve daha önce ilişiği kesilen 4 askeri öğrenci olmak üzere, toplam 51 şüphelinin Ankara merkezli 19 ilde eş zamanlı gözaltına alınmalarına yönelik karar verildi.

Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmada 35 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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