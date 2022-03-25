FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesör ve kontörlü telefonlar vasıtasıyla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir, Antalya, Çorum, Giresun, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Manisa, Mersin ve Trabzon'da, 3 muvazzaf astsubay, 1 infaz koruma memuru, 1 esnaf, 1 öğretmen ve 5 özel sektör çalışanı olmak üzere 11 zanlıya yönelik 14 adrese operasyon düzenledi. Polis, şüphelilerden 9'unu gözaltına aldı. Adresinde bulunamayan iki şüpheli aranıyor. (AA)

