Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 24°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
102130
ALTIN
281.022
DOLAR
5.8011
STERLİN
7.0818
EURO
6.3662

FETÖ operasyonu: 51 gözaltı kararı

İzmir merkezli aralarında Aydın’ın da bulunduğu 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

FETÖ operasyonu: 51 gözaltı kararı

İzmir merkezli aralarında Aydın’ın da bulunduğu 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

08 Ekim 2019 Salı 15:52
FETÖ operasyonu: 51 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor. İzmir merkezli 11 ilde düzenlenen operasyon kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen, aralarında İzmir ve Manisa barolarına kayıtlı 2 serbest avukat, 1 üniversite öğretim görevlisi, 1 mühendis, 1 teknisyen, 3 esnaf, 4 muhasebeci, meslekten ihraç edilen 7 öğretmenin de bulunduğu 33 şüpheli ile aleyhlerinde ifade, teşhis, mahrem fişleme gibi deliller bulunan görevdeki 5 polis memuru, biri ihraç 1. Sınıf Emniyet Müdürü, 2 ihraç edilmiş komiser yardımcısı, 6 ihraç polis memuru, 3 mahrem imam, 1 gelir uzmanı olmak üzere toplam 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir başta olmak üzere Ankara, Aydın, Manisa, Uşak, Denizli, Çorum, Sivas, Osmaniye, Diyarbakır ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyon başlattı. 

İlgili Haberler
2 ayrı traktör kazası: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
2 ayrı traktör kazası: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
Mustafa Yolyapar’ı Cumartesi anıyoruz
Mustafa Yolyapar’ı Cumartesi anıyoruz
Cezaevinden izinli çıkıp uyuşturucu operasyonunda yakalandı
Cezaevinden izinli çıkıp uyuşturucu operasyonunda yakalandı
"Karbonmonoksit zehirlenmesi" uyarısı
"Karbonmonoksit zehirlenmesi" uyarısı
Aşgın, İl Müftüsü Biçer'i ziyaret etti
Aşgın, İl Müftüsü Biçer'i ziyaret etti
“Açıklamalar gerçeği yansıtmıyor”
“Açıklamalar gerçeği yansıtmıyor”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim