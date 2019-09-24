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FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Samsun'da düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda Samsun merkez ve il dışından toplam 14 kişi gözaltına alındı. 

FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Samsun'da düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda Samsun merkez ve il dışından toplam 14 kişi gözaltına alındı. 

24 Eylül 2019 Salı 15:11
FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

“2011 yılı Komiser Yardımcılığı Sınavı” sorularının FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarınca ele geçirilerek sınava girecek örgüt üyelerine sınav öncesinde verilmesi ile ilgili olarak “silahlı terör örgütü üyeliği”, “resmi belgede sahtecilik” ve “kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık” suçlarından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah ülke genelinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda sınav sorularının verilmesinde ve alınmasında tespiti yapılan 1 avukat, 1 özel okul öğretmeni ve 3 ihraç komiser yardımcısı olmak üzere 5 kişi Samsun, Ankara, Sinop ve Çorum illerinde yakalanarak gözaltına alındı. 
Ayrıca, aynı soruşturma kapsamında Ağrı, Ankara, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Kırıkkale, Mersin, Sivas ve Tokat illerinde işlem yapıldı. Samsun'da ikamet eden 6'sı meslekten ihraç komiser yardımcısı, 3’ü de aktif görevde olan komiser yardımcısı olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı. Samsun'da gözaltına alanın 9 kişinin gerekli işlemlerinin ardından soruşturmanın yapıldığı illere gönderilecekleri öğrenildi. 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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