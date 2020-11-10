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FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 70 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 70 kişi gözaltına alındı.

Güncel 10.11.2020, 10:30
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FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 70 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik, aralarında muvazzaf, ihraç askerlerle ihraç askeri öğrencilerin olduğu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'da 38 şüphelinin adreslerini belirleyen ekipler, eş zamanlı düzenledikleri operasyonla zanlıları gözaltına aldı.

20 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda da 32 zanlı yakalandı. 70 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

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