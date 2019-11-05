FETÖ davasında sanıklara ceza yağdı

Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) için çalışma yaptıkları iddiasıyla yargılanan 18 sanığa 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişine hapis cezası verildi, 3 sanık da berat etti.