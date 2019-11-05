Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
100525
ALTIN
274.537
DOLAR
5.7519
STERLİN
7.4122
EURO
6.3713

FETÖ davasında sanıklara ceza yağdı

Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) için çalışma yaptıkları iddiasıyla yargılanan 18 sanığa 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişine hapis cezası verildi, 3 sanık da berat etti.

FETÖ davasında sanıklara ceza yağdı

Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) için çalışma yaptıkları iddiasıyla yargılanan 18 sanığa 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişine hapis cezası verildi, 3 sanık da berat etti.

05 Kasım 2019 Salı 20:39
FETÖ davasında sanıklara ceza yağdı

Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, örgütün kentte yeniden yapılanması için çalışma yürüttükleri iddia edilen tutuklu ve tutuksuz yargılanan sanıklarla avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, son savunmaları alınan sanıklar, suçlamaları reddedip beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan sanıklardan A.D., A.K.,H.E.,İ.A.,K.T.,O.G.,R.Y.,R.K’ye 6 yıl 3 ay, A.i’ye  6 yıl 10 ay 15 gün, A.k’ye  6 yıl 6 ay 28 gün, Ö.F.Ö’ye  6 yıl 10 ay 15 gün, T.ş’ye  6 yıl 6 ay 22 gün, Z.C’ye 6  yıl 10 ay 15 gün, N.Y’YE  6 yıl 10 ay, K.D’ye  7 yıl 6 ay, M.B’ye  8 yıl 1 ay 15 gün, A.C ise, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklardan Yaşar Sezgin'in aldığı ceza göz önünde bulundurularak hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar veren heyet, benzer suçlardan yargılanan diğer sanıklardan  Ö.F.Ç.,M.D.A.,  ve M.Y’ye  ise, beraatına hükmetti.

(Yusuf ÇINAR)

İlgili Haberler
“Kuzguncuklu Fazilet” Çorum’da sahnelenecek
“Kuzguncuklu Fazilet” Çorum’da sahnelenecek
Ulusal basın temsilcileri Hattuşa'ya hayran kaldı
Ulusal basın temsilcileri Hattuşa'ya hayran kaldı
“Ecevit, Türk siyasetinin yoluna ışık tuttu”
“Ecevit, Türk siyasetinin yoluna ışık tuttu”
Bülent Ecevit anıldı
Bülent Ecevit anıldı
Çorum'dan kısa kısa...
Çorum'dan kısa kısa...
Olçok’tan tahliye tepkisi
Olçok’tan tahliye tepkisi

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim