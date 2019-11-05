FETÖ davasında sanıklara ceza yağdı

Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, örgütün kentte yeniden yapılanması için çalışma yürüttükleri iddia edilen tutuklu ve tutuksuz yargılanan sanıklarla avukatları hazır bulundu.
Duruşmada, son savunmaları alınan sanıklar, suçlamaları reddedip beraat ve tahliye talebinde bulundu.
Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan sanıklardan A.D., A.K.,H.E.,İ.A.,K.T.,O.G.,R.Y.,R.K’ye 6 yıl 3 ay, A.i’ye 6 yıl 10 ay 15 gün, A.k’ye 6 yıl 6 ay 28 gün, Ö.F.Ö’ye 6 yıl 10 ay 15 gün, T.ş’ye 6 yıl 6 ay 22 gün, Z.C’ye 6 yıl 10 ay 15 gün, N.Y’YE 6 yıl 10 ay, K.D’ye 7 yıl 6 ay, M.B’ye 8 yıl 1 ay 15 gün, A.C ise, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
Sanıklardan Yaşar Sezgin'in aldığı ceza göz önünde bulundurularak hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar veren heyet, benzer suçlardan yargılanan diğer sanıklardan Ö.F.Ç.,M.D.A., ve M.Y’ye ise, beraatına hükmetti.
(Yusuf ÇINAR)