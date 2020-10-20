FETÖ'cü üsteğmen ankesörlü telefona takıldı

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesince “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık eski jandarma üsteğmen Hilmi K. hakkındaki gerekçeli karar tamamlandı.

Bu karar, İzmir'de yaklaşık 1 yıldır devam eden ankesör soruşturmaları kapsamında açılan davalarda alınan ilk mahkumiyet kararı olma özelliği taşıyor.

ARDIŞIK ARANAN 2 KİŞİ DARBE GİRİŞİMİNE KATILMIŞ

Sanık ile ardışık aranan ve tanık olarak dinlenen eski üsteğmen A.S.T. ve eski pilot yüzbaşı S.İ'nin 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla tutuklu yargılandıkları bilgisi de kararda yer aldı.

Sanığın teğmen olan M.E.T. ile Ankara, İzmir ve Çorum illerinden 15 farklı tarihte, üsteğmen H.Y. ile Ankara ve Çorum'dan 6 farklı tarihte birer ikişer dakika arayla ankesörlü telefonlardan ardışık aranmasının dikkat çekici olduğu değerlendirilen kararda, “Sanığın bu 2 kişi ile farklı illerden birçok kez ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranması gözetildiğinde aynı mahrem imam tarafından arandıkları sonuç ve kanaatine varılmıştır” ifadesi kullanıldı. (AA)