“Fetih, İslam’ın iyiliği hakim kılan bir yönetim şekli olduğunu hatırlattı”

İstanbul’un Fethi’nin 569’ncu yılı nedeni ile bir mesaj yayınlayarak Alemlere rahmet Peygamber Efendimiz (sav)’in övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han ve kahraman askerlerinin inancı, azmi, kararlılığı ve cesareti neticesinde İstanbul’un 29 Mayıs 1453 günü fethedilerek İslam ile şereflendiğini hatırlatan AGD Başkanı Mehmet Göle bu fetih sonucunda İstanbul’un tüm mazlumların, İslam coğrafyalarının ve insanlığın umudu haline geldiğini söyledi.

“İstanbul, dünyanın gidişatına yön vermiş, İslam âlemine payitahtlık yapmış, İslam birliğinin ve İslam kardeşliğinin timsali olmuş bir şehirdir” diyen Göle; fetihle hakkın batıla galibiyetinin timsali olduğunu, yeryüzünde adaletin zulüm karşısında hâkimiyetini perçinlediğini bildirdi.

Bir çağı kapatan ve yeni bir çağ açan bu mübarek fethin İslam’a saldıran kirli zihinlere ve İslamofobiyi yaymaya çalışan terörizme karşı en güzel cevapları da içerisinde barındırdığını bildiren Mehmet Göle: “İstanbul’un Fethi; İslam’ın iyiliği, güzelliği, adaleti, hakikati, kardeşliği, hoşgörüyü hakim kılan bir yönetim olduğunu tüm dünyaya hatırlatmıştır” dedi.

AGD Başkanı Göle her yıl olduğu gibi bu yıl da fetihle ilgili İstanbul’da bir program düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

(Uğur GÖRKEM)

