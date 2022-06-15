Festival ve 15 Temmuz etkinlikleri ihale edildi

Çorum Belediyesi, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Anma Etkinlikleri ve 37. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali için organizasyon alım ihalesi düzenledi.

İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın’ın odasında düzenlendi.

Belediye’nin 2022 yılı kültür, sanat, spor ve sosyal etkinlikleri kapsamında 05-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında 20 gün süre ile 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Anma Etkinlikleri ve 37. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali organizasyon hizmet alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 1 milyon 649 bin 500 TL olan ihalede Bilir Turizm 1 milyon 330 bin TL, Exen Organizasyon ise 1 milyon 590 bin TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın ihale sonucunun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini söylerken, Hitit Fuar ve Festivali’nin 17 Temmuz 2022 tarihinde başlayacağı öğrenildi.



(Volkan SINAYUÇ)

