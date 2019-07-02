Festival programı belli oldu

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde festival programını açıklayan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, adaylığı sürecinde kendisine en çok sorulan sorulardan birinin de Hitit Fuar ve Festivali olduğunu ve seçimin ardından kısa bir süre geçmesine rağmen gerekli hazırlıkları yaparak festivali yeniden başlatmanın mutluluğunu yaşadığını açıkladı.

36. Hitit Fuar ve Festivali’nin bu yıl yerel sanatçılar ağırlıklı olacağını belirten Aşgın, ileriki yıllarda daha geniş kapsamlı hale getirileceğini de müjdeledi. Bu kapsamda festivalin 11 Temmuz 4 yıllık bir aradan sonra yapılacak 36. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali’nin 11 Temmuz 2019 Perşembe akşamı Çorum Müzesi’ndeki kokteyl ile başlayacağını belirten Aşgın, festival kapsamında Pop yıldızı Buray, ünlü sanatçı Erkan Oğur, Grup Pinhani’nin halk konserleri vereceğini bildirdi.

Buray konserinin 12 Temmuz Cuma akşamı saat 22.30’da, Erkan Oğur konserinin 13 Temmuz Cumartesi akşamı saat 22.30’da ve Grup Pinhani konserinin ise 14 Temmuz Cumartesi günü saat 22.30’da Fuar alanında yapılacağını dile getiren Aşgın, yine festival boyunca Yunus Emre Parkı ve fuar alanında yerel sanatçılar Arif Sadeçolak, Namık Dişli, Nergiz Ay, Kazım Mercan ve Oğuzhan Cevizci’nin konser vereceğini kaydetti.

Festival programı kapsamında 12 Temmuz günü saat 10.30’da Hürriyet Meydanı’nda mehter gösterisi, saat 11.00’de halk oyunları ekiplerinin gösterisi, saat 15.00’de Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saat 15.30’da Sanayi Fuarı açılışı, mehter ve halkoyunları gösterisi gerçekleşeceğini anlatan Aşgın, saat 16.30’da aynı yerde Doğu Türkistanlı sanatçı Abdullah Köse’nin ezgileriyle fuara renk katacağını bildirdi. Aynı gün saat 17.30’da Hürriyet Meydanı’nda kortej geçişi, 19.00’da ise Yunus Emre Parkı’nda Arif Sadeçolak Konseri olacağını vurgulayan Aşgın, 13 Temmuz günü saat 10.00’da Atatürk Spor Salonu yanındaki potalar belgesinde Sokak Basketbolu Turnuvası’nın başlayacağını, saat 18.00’de Gazi Caddesi’nde Klasik Otomobiller gösterisi sunulacağını, saat 19.00’da Yunus Emre Parkı’nda Namık Dişli konseri yapılacağını, saat 20.30’da Fuar alanında Nergiz Ay ve ardından ise Erkan Oğur konserinin gerçekleşeceğini bildirdi.

Festivalin son günü olan 14 Temmuz’da ise saat 11.00’de Saat Kulesi’nde klasik otomobil yarışı, saat 13.00’de AHL Park AVM yanı motosiklet akrobasi gösterisi, saat 14.00’de Gazi, İnönü ve Bahabey Caddesi’nde motosiklet kortej geçişi, saat 14,00 ve 17.00’de Devlet Tiyatro Salonu’nda Çocuk Tiyatrosu, saat 17.00’de Saat Kulesi’nde klasik otomobil ve basketbol turnuvası ödül töreni; saat 18.00’de Yunus Emre Parkı’nda Kazım Mercan Konseri, saat 20.30’da fuar alanında Oğuzhan Cevizci ve saat 22.30’da ise Grup Pinhani konseri ve havai fişek gösterisi yapılacağını sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)