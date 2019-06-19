Festival ihale edildi

Belediye, 36. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali’ni ihale etti. Belediye ihale salonunda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın başkanlığında komisyon huzurunda gerçekleştirilen ihaleye 6 firma teklif verdi. İhale gerekli incelemeler yapıldıktan sonra onaylanacak.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Uzun süre ara verilen Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali'nin 12-14 Temmuz tarihleri arasında 36.'sını gerçekleştireceğiz. Adaylık dönemimizde Festivali tekrar yapacağımızı söyledik, sözümüzü tutarak bugün ihalesini yaptık. Görüşmelerimiz ve değerlendirmeler sonucunda inşallah hemşehrilerimize güzel bir program sunacağız. Festivalimizin hemşehrilerimiz arasında birlik ve beraberliğe katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Hitit Fuar ve Festivalin hemen ardından ülke ve toplum tarihimiz açısından bir milat noktası olan 15 Temmuz Milli Birlik Günü anma etkinlerimizi gerçekleştireceğiz. Tüm etkinliklerimize hemşehrilerimizi davet ediyoruz”

(Volkan SINAYUÇ)