Festival için teşekkür

İl Genel Meclisi’nin Haziran ayı 4. Toplantısında gündeme geçilmeden önce söz alan Yıldız Bek, yıllardır çeşitli nedenlerle yapılmayan Hitit Fuar ve Festivali’nin bu yıl 12-15 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını hatırlattı. Bek, bu festivalin ilimizin adının duyurulması, tanıtılması ve gelişmesi adına önemine değinerek “Çorumlular adına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Meclis üyelerine bu nedenle teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıda ayrıca atıl durumdaki köy okullarının değerlendirilerek çiftçilere çeşitli konularda eğitim verilebilir bir hale getirilerek üreticinin daha da bilinçli tarım yapmasına katkı sağlanması için Ortaköy İl Genel Meclisi Üyesi Kemal Özönal tarafından verilen önerge Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na havale edildi.

CHP’li Yıldız Bek tarafından İnölözü Köyü yakınlarındaki kum ocaklarından malzeme taşıyan araçların fazla tonaj nedeni ile köy yollarını kısa sürede kullanılmaz hale getirdiği ve bu bölgede bulunan alternatif yolun kullanılıp kullanılamayacağı yönündeki önergesi de İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi. Bek ayrıca Jandarma tarafından bu bölgede tonaj denetiminin sıklaştırılmasını da istedi. Bazı İl Genel Meclisi üyeleri ise aynı konuda tüm ilçelerde sorunlar bulunduğunu ve incelemenin ilçe ilçe yapılmasını istedi.

(Volkan SINAYUÇ)