Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
90501
ALTIN
253.784
DOLAR
5.8644
STERLİN
7.4472
EURO
6.6128
ÇORUM TEK SES OLDU!
ÇORUM TEK SES OLDU!
“Yanlıştan dönülecek”
“Yanlıştan dönülecek”
Aşgın’dan destek ziyareti
Aşgın’dan destek ziyareti
“Yahya Çoban’a haksızlık”
“Yahya Çoban’a haksızlık”

Festival için teşekkür

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Genel Meclisi Grup Başkanı Yıldız Bek, Hitit Fuar ve Festivali’nin yeniden yapılacak olması nedeni ile Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Belediye Meclis üyelerine teşekkür etti.

Festival için teşekkür

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Genel Meclisi Grup Başkanı Yıldız Bek, Hitit Fuar ve Festivali’nin yeniden yapılacak olması nedeni ile Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Belediye Meclis üyelerine teşekkür etti.

14 Haziran 2019 Cuma 00:54
Festival için teşekkür

İl Genel Meclisi’nin Haziran ayı 4. Toplantısında gündeme geçilmeden önce söz alan Yıldız Bek, yıllardır çeşitli nedenlerle yapılmayan Hitit Fuar ve Festivali’nin bu yıl 12-15 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını hatırlattı. Bek, bu festivalin ilimizin adının duyurulması, tanıtılması ve gelişmesi adına önemine değinerek “Çorumlular adına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Meclis üyelerine bu nedenle teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıda ayrıca atıl durumdaki köy okullarının değerlendirilerek çiftçilere çeşitli konularda eğitim verilebilir bir hale getirilerek üreticinin daha da bilinçli tarım yapmasına katkı sağlanması için Ortaköy İl Genel Meclisi Üyesi Kemal Özönal tarafından verilen önerge Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na havale edildi.

CHP’li Yıldız Bek tarafından İnölözü Köyü yakınlarındaki kum ocaklarından malzeme taşıyan araçların fazla tonaj nedeni ile köy yollarını kısa sürede kullanılmaz hale getirdiği ve bu bölgede bulunan alternatif yolun kullanılıp kullanılamayacağı yönündeki önergesi de İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi. Bek ayrıca Jandarma tarafından bu bölgede tonaj denetiminin sıklaştırılmasını da istedi. Bazı İl Genel Meclisi üyeleri ise aynı konuda tüm ilçelerde sorunlar bulunduğunu ve incelemenin ilçe ilçe yapılmasını istedi.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
ÇORUM TEK SES OLDU!
ÇORUM TEK SES OLDU!
Aşgın’dan destek ziyareti
Aşgın’dan destek ziyareti
“Yanlıştan dönülecek”
“Yanlıştan dönülecek”
“Yahya Çoban’a haksızlık”
“Yahya Çoban’a haksızlık”
DHA Karadeniz Bölge Müdürü Muhammet Kaçar’ın ziyareti
DHA Karadeniz Bölge Müdürü Muhammet Kaçar’ın ziyareti
İrfan Yiğit doktorasını tamamladı
İrfan Yiğit doktorasını tamamladı

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim