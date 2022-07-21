Festival hatırası

Hürriyet Meydanı’nda yapılan açılışa katılan Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve protokol üyeleri daha sonra Belediye yanındaki Havuzlu Park’ta hem dinlendi hem de vatandaşlarla sohbet etti.

Protokol üyeleri çocuklarıyla birlikte törene katılan vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.



(Volkan SINAYUÇ)

