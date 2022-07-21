Festival açılış kokteyli yapıldı

Çorum Müzesi bahçesinde gerçekleşen açılış kokteyline Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, protokol üyeleri, konuk ressamlar, halk oyunları ekipleri, bando ve mehter ekipleri ile festival kapsamında ilimize gelen gösteri grupları katıldı.

Bu yıl 37’ncisi düzenlenen Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali’ne açılış korteji ile güzel bir başlangıç yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, konserler ve etkinliklerle dolu dolu festival yaşanacağını söyledi.

Açılış konuşmasının ardından kokteyle katılan konuklarla tek tek ilgilenen Başkan Aşgın, hatıra fotoğrafı çektirdi. Canlı müzik eşliğinde gerçekleşen program havai fişek gösterileri ile sona erdi.

(Haber Merkezi)