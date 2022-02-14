“Fertleri arasında sevgi olan toplum bütünüyle huzurludur”

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, ÇORUM HABER’in “Toplumsal Sevgi Haftası” ile ilgili bir mesaj yayınlayarak desteğini ifade etti.

TSO’nun mesajı şöyle: “Çorum Ticaret ve Sanayi Odası olarak Çorum Haber Gazetesinin toplumumuzda sevgi ve dayanışmanın daha da artırılması için başlatmış olduğu ve Çorum’a özgü olarak, bu yıl yedincisini gerçekleştirdiği Toplumsal Sevgi Haftası’nı, iş dünyası içindeki iş birliğinin ve karşılıklı güvenin geliştirilmesinde de önemli günler olarak görmekteyiz.

Ülkemizde korona virüs vakasının görülmesinden bu yana geçen süre içerisinde toplumun tüm kesimleri büyük bir fedakarlık içerisinde yer almıştır. Bu süreçte gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarımıza Toplumsal Sevgi Haftası vesilesiyle de ayrıca teşekkür ediyoruz.

Toplumumuzun tüm kesimlerinin birbirleriyle daha da çok kenetlenmiş, birlik ve beraberlik duygusunun daha da güçlü olmasına ihtiyacımızın olduğu günler yaşıyoruz. Toplumun fertleri arasında sevgi varsa o toplumun her kesimi huzurludur, gerçeği ile, Çorum Haber Gazetemizin başlatmış olduğu ve 14 Şubat Sevgililer Günü’nün de içinde yer aldığı bu haftada, dostluğumuzun, kardeşliğimizin, daha da çok pekişmesi gerektiği bir süreçte olmamız nedeniyle bu etkinliği önemli görmekte olduğumuzu ve Toplumsal Sevgi Haftasına dönüştürme çalışmalarınızda yanınızda olduğumuzu ve desteklediğimizi belirtmek isteriz.”

(Haber Merkezi)

