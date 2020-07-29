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Feride Aktaş hayatını kaybetti
Çorum'un Kargı ilçesi Beygircioğlu Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kadın Kolları Başkanı Feride Aktaş, vefat etti.
Güncel 29.07.2020, 20:31
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Memleketine büyük bir gayretle hizmet vermekte olan Feride Aktaş, trafik kazası sebebiyle 1 haftadır tedavi görmekte olduğu Ankara'da hayatını kaybetti.
Beygircioğlu Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kadın Kolları Başkanı Feride Aktaş'ın vefatı Beygircioğlu Köyü'nde büyük üzüntü yaratırken, cenazesi köyüne getirilerek defnedildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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