Feride Aktaş hayatını kaybetti

Memleketine büyük bir gayretle hizmet vermekte olan Feride Aktaş, trafik kazası sebebiyle 1 haftadır tedavi görmekte olduğu Ankara'da hayatını kaybetti.

Beygircioğlu Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kadın Kolları Başkanı Feride Aktaş'ın vefatı Beygircioğlu Köyü'nde büyük üzüntü yaratırken, cenazesi köyüne getirilerek defnedildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)