Ferhat Öztürk güven tazeledi
Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Çorum İl Başkanlığı’na Ferhat Öztürk yeniden seçildi.
Güncel 14.03.2022, 23:15
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Kahveland’da yapılan seçime, Çorum ve ilçelerinden özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin kurucuları katıldı. Özel Gülenyüz Elele Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kurucusu ve yöneticisi Ferhat Öztürk, İl Başkanlığı görevine oy birliğiyle yeniden seçildi.
Ferhat Öztürk, “Özel eğitim alan öğrencilerimiz, velilerimiz ve gönüllülerimizle, derneğimizi daha güzel yerlere taşıyacağız” dedi.
(Aliye ÖNCEL)
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