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Ferhat İbi, Şehit Gazi Sen-Kültür Sendikası Genel Başkan Yardımcısı oldu

Güncel 31.05.2021, 23:32
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Ferhat İbi, Şehit Gazi Sen-Kültür Sendikası Genel Başkan Yardımcısı oldu

Şehit Gazi Sen-Kültür Sendikası eski İl Başkanı ve Şehit Gazi Sen-Konfederasyonu Disiplin ve Denetleme Kurulu asıl üyesi hemşehrimiz Ferhat İbi, merkezi Bursa’da bulunan Şehit Gazi Sen-Kültür Sendikası’nın genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.
Sendikanın genel başkanlığını Fikret Özmen yaparken, Tülün Kartop, Ercan Özdaş ve Hüseyin Yıldız genel başkan yardımcısı görevini yürütüyorlar. Ankara-Pursaklar Halk Kütüphanesi’ne kısa bir süre önce atanan hemşehrimiz Ferhat İbi, sendikanın yeni genel başkan yardımcısı olarak atandı.  (Haber Merkezi) 
 

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