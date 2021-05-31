Ferhat İbi, Şehit Gazi Sen-Kültür Sendikası Genel Başkan Yardımcısı oldu

Şehit Gazi Sen-Kültür Sendikası eski İl Başkanı ve Şehit Gazi Sen-Konfederasyonu Disiplin ve Denetleme Kurulu asıl üyesi hemşehrimiz Ferhat İbi, merkezi Bursa’da bulunan Şehit Gazi Sen-Kültür Sendikası’nın genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Sendikanın genel başkanlığını Fikret Özmen yaparken, Tülün Kartop, Ercan Özdaş ve Hüseyin Yıldız genel başkan yardımcısı görevini yürütüyorlar. Ankara-Pursaklar Halk Kütüphanesi’ne kısa bir süre önce atanan hemşehrimiz Ferhat İbi, sendikanın yeni genel başkan yardımcısı olarak atandı. (Haber Merkezi)

