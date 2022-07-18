Ferhat Bolat için “can yemeği” verildi

CHP’nin önceki dönem İl Yönetim Kurulu Üyesi Türkmen Aksoy ile Ali Ekber, Yaşar, Duran, Muammer ve Köksal Bolat ile Serpil Akpınar, Sevim Akın ve Hatice Arslan’ın kardeşi, Gülşen Bolat’ın eşi, Narin ve Güney’in babaları olan Ferhat Bolat, yaklaşık 20 yıldır yaşamını sürdürdüğü Paris’te 6 Haziran’da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti.

Merhum Ferhat Bolat için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde can yemeği verildi.

Can yemeğine; İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Yavuz Uygur, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şube Başkanı Uğur Demirer, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, CHP eski İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Oğuzlar eski Belediye Başkanı Orhan Ateş, CHP Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin ile çok sayıda yurttaş katıldı.

(Haber Merkezi)

