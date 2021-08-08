Ferdane Hanım Koç hayatını kaybetti
Ahlatcı Kuyumculuk çalışanlarından Mesut Koç’un annesi, rahmetli İhsan Koç’un eşi Ferdane Hanım Koç vefat etti.
Güncel 08.08.2021, 20:01
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Ferdane Hanım Koç, uzun süre tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi saat 12.30’da hastaneden alınarak Bayat Mahalle Camii’nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bayat Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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