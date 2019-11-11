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Ferda Sözüdoğru, hayatını Sedanur ile birleştirdi

ALS İnşaat sahibi Ali Sözüdoğru’nun oğlu Ferda Sözüdoğru, hayatını Sedanur ile birleştirdi.

Ferda Sözüdoğru, hayatını Sedanur ile birleştirdi

ALS İnşaat sahibi Ali Sözüdoğru’nun oğlu Ferda Sözüdoğru, hayatını Sedanur ile birleştirdi.

11 Kasım 2019 Pazartesi 21:20
Ferda Sözüdoğru, hayatını Sedanur ile birleştirdi

Mevlüde&Ali Sözüdoğru çiftinin oğulları Ferda ile Döndü&Yusuf Top çiftinin kızı Sedanur’un düğün töreni, geçtiğimiz hafta sonu Yıldız Düğün Salonu’nda düzenlendi.

Genç çiftin düğün törenine Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve çok sayıda davetli katıldı.

Nikâh merasiminin de düğün gecesi yapıldığı törende çiftin nikâhlarını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıydı. Sedanur ve Ferda çifti iyi ve kötü günde birbirlerinin yanında olacaklarına söz vererek ‘evet’ dediler.

Aşgın, genç çifte evlilik cüzdanının yanında Türk Bayrağı, Kur’an-ı Kerim ve fincan hediye etti. Genç çiftin nikâh şahitliklerini ise Vali Mustafa Çiftçi, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal yaptı. (Haber Merkezi)

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