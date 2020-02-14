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Ferahoğlu çiftinin sergisine büyük ilgi

Nurgül ve Necati Seydi Ferahoğlu çifti tarafından Çorum’da resim sergisi açıldı.

Ferahoğlu çiftinin sergisine büyük ilgi

Nurgül ve Necati Seydi Ferahoğlu çifti tarafından Çorum’da resim sergisi açıldı.

14 Şubat 2020 Cuma 21:40
Ferahoğlu çiftinin sergisine büyük ilgi

Çorum Belediyesi, kendilerine özgü çizim stilleri ile eserleri büyük ilgi gören Nurgül ve Necati Seydi Ferahoğlu çiftinin eserlerini Çorumlu sanatseverlerle buluşturdu.

Çorum Belediyesi Sanat Galerisi’nde dün saat 15.00’de açılan sergide çiftin 50 resmi yer aldı. Serginin açılışına Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hasan Tomuk, ilimizin tanınmış ressamlarından Nilgün Ayşecik Çevik, Gülseven Köse başta olmak üzere çok sayıda resim öğretmeni, öğrenci ve davetli katıldı.

Belediye olarak toplumun tüm kesimlerin hitap eden kültürel belediyecilik hizmetlerini önemsediklerini vurgulayan Başkan Yardımcısı Yağbat, serginin açılışında yaptığı konuşmada her yıl ortalama 15 resim sergisi düzenlediklerini, Türk kültürünün zenginliği ve Anadolu insanının yaşamını eserlerinde yansıtan Nurgül ve Necati Seydi Ferahoğlu çiftinin sergisinin 29 Şubat 2020 tarihine kadar açık kalacağını vurguladı.

Konuşmanın ardından serginin açılışı yapılırken, konuklara Nurgül ve Necati Seydi Ferahoğlu çifti tarafından eserleri hakkında bilgi sunuldu. Sergi kokteyl ile son buldu.

(Volkan SINAYUÇ)

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