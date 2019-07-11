Ferahlatan lezzet

Çorum’daki dondurmacılarla yapılan görüşmeler sonucunda en az 15 çeşit dondurmayı müşterilere sundukları ve önlerinde uzun kuyruklar oluştuğu gözlenirken, akşam saatlerinde daha çok satış yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Temmuz ve Ağustos aylarında en çok satışı yaptıklarını söyleyen Bal sakız Dondurma sahibi Furkan Kurtuluş, “ Günde 250-300 külah dondurma satıyoruz. Hem cebi zorlamıyor hem de çok lezzetli” dedi.

Çocukların meyveli büyüklerin ise sade dondurmalar tercih ettiği yaz aylarında kağıt helva arasında dondurma da büyük ilgi görüyor. (Esra ESEN- Sezer BÜYÜKÇATALBAŞ)