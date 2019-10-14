Fenomen’den kan bağışı çağrısı

Konu hakkında bilgi veren Fenomen Alışveriş Merkezi Müdürü Rıza Demirci, Suriye’nin kuzeyinde Fırat’ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’nda kan bağışının önemine dikkat çekmek ve kan bağışının bir insanlık görevi olması nedeniyle kan bağışında bulunduklarını dile getirdi. Fenomen A.Ş olarak kan bağışı konusunda Tüm Çorumluları duyarlı olmaya davet ettiklerini ifade eden Rıza Demirci, “Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerlerimizin burnunun bile kanamasını istemeyiz ancak olası bir durum karşısında da hazırlıklı olmak gerekir. Bu bakımdan duyarlılığı artırmak ve kan bağışına destek vermek için Kızılay Kan Merkezi ile temasa geçtik. İşyerimizin yanına gelen kan bağışı aracında da bağışımızı yaptık. Herkesi kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.

(Erkan BAYATLI)