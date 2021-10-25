Fenomen davulcudan bir garip güreş şovu

İskilip ilçesinde 16 yıldır davulculuk yapan ve ilçede ‘fenomen davulcu’ olarak tanınan Faruk Çakmak, bir düğüne katıldı. Düğünde davul çalan ve davetlileri eğlendiren Çakmak, daha sonra farklı bir gösteri yaptı.

Düğün devam ederken eline aldığı sandalye ile er meydanına çıkar gibi yapan Çakmak, sandalyeyle güreşmeye başladı. Çakmak’ın gösterisi davetlileri kahkahaya boğarken, konuklar bu anları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.

Farklı bir şey yaparak insanları eğlendirmek istediğini anlatan Faruk Çakmak’ın gösterisi büyük alkış aldı.



(Yusuf ÇINAR)

