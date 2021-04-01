Fen ve teknoloji liselerine kabul sınavları on-line olarak yapıldı 

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri tarafından 2016-2017 eğitim öğretim yılından beri uygulanan Türkiye’nin ilk lise kabul modeli “ApplyFentek”in on-line sınav aşaması 27 Mart’ta Bahçeşehir Koleji’nin Türkiye genelindeki kampüslerinde hijyen ve mesafe önlemleriyle yüz yüze olarak gerçekleştirildi. Yaklaşık 9 bin öğrencinin Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi olmak için girdiği sınav sonuçları 16 Nisan tarihinde açıklanacak.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, geleceğin bilim insanlarını yetiştirme hedefiyle ilerledikleri için sınavı da farklı düşündüklerini ve bilgisayar üzerinden on-line bir kabul sınavı gerçekleştirdiklerini, sadece standart ‘çoktan seçmeli’ sorular yerine, hem açık uçlu, hem de çoktan seçmeli soruların yer aldığı bir sınav yaptıklarını söyledi.

(Haber Merkezi)

