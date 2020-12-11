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Fen Lisesi’nin projesine hibe

15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi İngilizce Öğretmeni Selda Tarhan tarafından hazırlanan erasmus proje başvurusunun Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı/Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilerek hibe almaya hak kazandığı öğrenildi.

Güncel 11.12.2020, 23:37
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Fen Lisesi’nin projesine hibe

İspanya, Fransa, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’nin ortaklığındaki projenin amacının, eğitim programının içeriğini yeniden canlandırmak, öğrencilerin yeni bir şeyler keşfetmelerine fırsat sağlamak olduğu belirtildi. (Haber Merkezi)

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