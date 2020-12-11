Flaş HaberÇorumlu asker şehit oldu
Fen Lisesi’nin projesine hibe
15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi İngilizce Öğretmeni Selda Tarhan tarafından hazırlanan erasmus proje başvurusunun Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı/Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilerek hibe almaya hak kazandığı öğrenildi.
Güncel 11.12.2020, 23:37
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İspanya, Fransa, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’nin ortaklığındaki projenin amacının, eğitim programının içeriğini yeniden canlandırmak, öğrencilerin yeni bir şeyler keşfetmelerine fırsat sağlamak olduğu belirtildi. (Haber Merkezi)
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