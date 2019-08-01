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Fen Lisesi’nin ilk bine giren öğrencilerine plaket

15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Ecz. Sönmez Çalışkan, Yükseköğretime Geçiş Sınavlarında ilk bine giren öğrencilere plaket verdi.

Fen Lisesi’nin ilk bine giren öğrencilerine plaket

15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Ecz. Sönmez Çalışkan, Yükseköğretime Geçiş Sınavlarında ilk bine giren öğrencilere plaket verdi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 20:35
Fen Lisesi’nin ilk bine giren öğrencilerine plaket

Çalışkan, yerleştirmeye esas puanlara göre 2019 mezunlarından Batuhan İlhan’ın Y-AYT sayısal Türkiye 245’incisi ve Çorum sayısal 2’ncisi, Koray Kelam’ın Y-AYT sayısal Türkiye 810’uncusu, Yasemin Serra Aslan’ın Y-AYT sözel Türkiye 908’incisi, Feyza Nur Kaplan’ın TYT Türkiye 300’üncüsü olarak çok önemli başarılar elde ettiğini açıkladı.

Ayrıca 91 mezun veren Çorum 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi öğrencilerinden Türkiye yerleştirmeye esas başarı sıralamasında ilk bine 3, ilk 5 bine 10, ilk 10 bine 17, ilk 20 bine 29, ilk 25 bine 36, ilk 30 bine 39, ilk 50 bine ise 57’sinin girerek akademik başarıda Çorum’un gurur kaynağı olduklarını vurguladı. (Haber Merkezi)

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