Fen Lisesi, Türkiye ikincisi

4. Ulusal Bilim Kampı Kapsamındaki proje yarışmasının ödül töreni salgın koşulları nedeniyle 3 Haziran 2021 tarihinde çevrim içi olarak düzenlendi.

Ödül töreni öncesinde projeyi hazırlayan 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi öğrencileri Türkü Sıla Pilgir ve Öykü Başaranhıncal, Biyoloji Öğretmeni Ali Altuntaş danışmanlığında hazırladıkları projenin sunumunu gerçekleştirdiler.

Ödül töreninde sonuçların açıklanmasını heyecanla bekleyen öğrencilerin heyecanına Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek te ortak oldu. Töreni öğrenciler ve aileleri ile birlikte takip eden Abdullah Kodek, sonucun açıklanmasından sonra öğrencileri tebrik etti. Kodek, geleceğin bilim insanları dediği başarılı öğrencilere, ailelerine, öğretmen ve idarecilerine teşekkür etti.

Öğrencileri proje yarışmasına hazırlayan danışman öğretmen Ali Altuntaş da proje okulları arasında yapılan böyle bir yarışmada derece almanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti. Bu gibi çalışmaların öğrencilere bilimsel çalışma yapma, yardımlaşma, birlikte iş yapabilme, araştırma ve problem çözme becerileri gibi önemli kazanımlar sağladığını belirterek bu tür ulusal ve uluslar arası etkinliklere katılmaya devam edeceklerini söyledi.

Okul Müdürü Süleyman İpek, proje çalışmalarının öğrencilerin akademik bilgilerini beceriye dönüştürmeleri açısından çok yararlı olduğunu belirterek proje çalışmaları kapsamında şimdiden üniversite laboratuvarlarında bilimsel çalışmalar yapmalarının çok önemli olduğunu söyledi. Öğrencilerinin çağın gerektirdiği becerilere sahip olmaları için proje çalışmaları, etkinlikler ve faaliyetlere devam ettiklerini belirten İpek, öğrencilerini ve danışman öğretmenlerini tebrik etti. Ayrıca proje çalışmaları sürecinde kendilerine desteklerini esirgemeyen Bilkent Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM) ve Çorum Elitpark Hastanesi yönetici ve çalışanlarına vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkürlerini bildirdi.

Türkü Sıla Pilgir ve Öykü Başaranhıncal, başarılarıyla tüm Çorum’u gururlandırdılar.

Abdullah Kodek, Biyoloji Öğretmeni Ali Altuntaş ile öğrenciler Türkü Sıla Pilgir ve Öykü Başaranhıncal’a çiçek ve başarı belgeleri verdi.

Milli Eğitim Müdürü Kodek’le, Okul Müdürü Süleyman İpek’in de katılımıyla anı fotoğrafı…

Türkü Sıla Pilgir ve Öykü Başaranhıncal, projelerinin sunumunu yaptılar.

Proje sunumundan iki görünüm…

(Haber Merkezi)

