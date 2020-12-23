Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi, “Sıfır Atık Belgesi” aldı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesinin, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya azaltılmasını, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını hedefleyen bir proje olduğunu söyleyen Okul Müdürü Süleyman İpek, aynı zamanda proje ile çevre kirliliğinin önlenmesine büyük katkı sağlandığını belirtti. Projenin tüm koşullarını yerine getirerek belge almaya hak kazanan çalışmalarından dolayı tüm öğrenci ve çalışanlarına teşekkür etti. (Haber Merkezi)