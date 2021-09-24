Fen Edebiyat’ta mezuniyet sevinci
Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde moleküler biyoloji ve genetik ile antropoloji bölümleri için mezuniyet töreni düzenlendi.
Güncel 24.09.2021, 22:27
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Fakülte yerleşkesi içerisinde gerçekleştirilen törenin açış konuşmasını Fakülte Dekanı Prof. Dr. Özer Şenödeyici gerçekleştirirken, Bölüm Başkanları Prof. Dr. Menderes Suiçmez, Doç. Dr. Mustafa Tolga Çırak ve bölüm öğretim üyeleri hediyelerini mezun öğrencilere takdim ettiler.
Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğin ardından spor salonunda kurulan mezuniyet köşesinde kep atma ve fotoğraf çekimi yapıldı.
(Haber Merkezi)
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