Fen Edebiyat’ta “akademik genel kurul” toplantısı

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde akademik genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması nedeniyle öğretim elemanlarının katıldığı akademik genel kurul toplantısı, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Yeni eğitim-öğretim döneminden beklentiler, fakültenin mevcut durumu, koronavirüs tedbirleri gibi pek çok konunun tartışıldığı toplantı, geçtiğimiz dönem Çevrimiçi Fakülte-Toplum Buluşmaları kapsamında konuşma yapan öğretim elemanlarına teşekkür belgesi verilmesiyle sona erdi. (Haber Merkezi)

