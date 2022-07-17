Fen Edebiyat öğrencileri Şehitler Müzesi’ni gezdi
Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrencileri 15 Temmuz Şehitler Müzesi'ni ziyaret etti.
Güncel 17.07.2022, 17:56
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Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencileri, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Bakan rehberliğinde 15 Temmuz Şehitler Müzesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyarette 15 Temmuz gecesi ile ilgili çarpıcı fotoğraflar eşliğinde menfur darbe girişiminin detayları öğrencilere aktarıldı.
(Volkan SINAYUÇ)
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