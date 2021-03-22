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Fen-Edebiyat Fakültesi’nin toplumla buluşma programları

Güncel 22.03.2021, 20:00
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Fen-Edebiyat Fakültesi’nin toplumla buluşma programları

Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından organize edilen, her hafta farklı bir öğretim üyesi tarafından toplum yararı ve ilgisi gözetilerek verilecek konferanslar dizisi akşam saat 20.30'da başlıyor
 Tarihten edebiyata, biyolojiden kimyaya, matematikten arkeolojiye, çeşitli disiplinleri kapsayan, güncel konuları da içerecek olan konferanslar dizisi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsa Sarı moderatörlüğünde düzenlendi. 
Konferanslara erişim Zoom uygulaması üzerinden sağlanıyor. Erişim bilgileri: Meeting ID: 810 059 9786 Passcode: 2006.


 

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