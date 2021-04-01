Çorum Kadın Platformu Sözcüsü Mehtap Gökmen konuyla ilgili bir açıklama yaparak Çorum’da kadınlar olarak basın açıklaması ve feminist gece yürüyüşü yapacaklarını açıkladı.

Gökmen, yaptığı yazılı açıklamada “Mücadele kadınları birleştirir, kadınlar dünyayı özgürleştirir. Hayatımız, haklarımız ve geleceğimiz için sokakları terketmiyoruz. Bu kapsamda bugün (1 Nisan) saat 17.30' da Saat Kulesi Meydanında buluşuyor İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha haykırıyoruz. Açıklamaya katılan kadınlar tarafından sözleşmenin bazı maddeleri de okunacaktır. Açıklamamız sonrasında Çorum Kadın Meclisleri ile ortaklaşa feminist gece yürüyüşü yapılacaktır” dedi.

(Haber Merkezi)

