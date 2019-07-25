Felç kalır denilen hasta Çorum Özel Hastanesi’nde şifa buldu

Didim’de yaşayan ve birçok doktor tarafından ameliyatı gerçekleştirilemeyen 70 yaşındaki İdris Hoşgör’e Beyin ve Sinir Cerrahi Doktoru Opr. Dr. Bekircan Peksoylu tarafından başarılı bir operasyon yapıldı. Çok nadir olarak görünen bel fıtığı rahatsızlığına yakalanan ve felç kalma riski ile karşı karşıya kalan İdris Hoşgör, Çorum Özel Hastanesi’nde yeniden sağlığına kavuştu. Aydın, İzmir ve Çorum’da bazı doktorlara muayene olduğunu ancak bazı doktorların ameliyattan kaçındıklarını belirten Hoşgör, “Çorum Özel Hastanesi’nde muayene oldum. Doktorum Bekircan Peksoylu ameliyat olmam halinde sağlığıma yeninden kavuşabileceğimi ve ameliyatı yapabileceğini belirtti. Ameliyat olmamam halinde ise diğer doktorların da söylediği gibi felç kalabileceğimi belirtti. Geçtiğimiz Cumartesi günü ameliyat oldum ve yeniden sağlığıma kavuştum. Başta doktorum Bekircan Peksoylu olmak üzere bizlerle yakından ilgilenen tüm personele teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan ameliyatın risklerinden bahseden ve ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Opr. Dr. Bekircan Peksoylu ise İdris Hoşgör’de oluşan bel fıtığının nadir görülen bir bölgede olduğunu ancak ameliyatın oldukça başarılı geçtiğini belirtti. Peksoylu “Bel fıtığı günümüzün en yaygın rahatsızlıklarından bir tanesi. Bize kontrole gelen hastalarımızın birçoğunda bel fıtığı rahatsızlığı ile karşılaşabiliyoruz. Ancak hastamız İdris Hoşgör’ün yaşadığı rahatsızlık diğer hastalarımıza nazaran oldukça nadir bir bölgede görülen ve ameliyat olmaması halinde hastanın felç olma riskiyle karşı karşıya kaldığı bir bölgedeydi. Ameliyatta da felç kalma riski olmasına rağmen hastamızın ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Hastamız kısa süre içerisinde normal hayatına dönebilecektir” dedi.

Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili ise hastane kadrolarını her geçen gün büyüttüklerini kadrolarında yer alan tecrübeli isimlerle Çorum’dan ve Çorum dışından hastaların tercih ettikleri bir kurum olduklarını belirterek, “Akademik kadromuzu gün geçtikçe büyütüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da saygın, güvenilir ve iyi tıp hizmetleri sunan bir hastane olarak algılanmak istiyoruz. Yönetim temelimizin mantığında, insanların güven duyduğu bir hastane olarak algılanması öncelikle yer almaktadır. Gerek hekim kadromuz, gerekse empati yeteneği kazanmış personelimiz ile ciddi ve iddialı bir sağlık kuruluşu olmaya devam edeceğiz. Mesleki etik ilkelerine riayet eden hekim kadromuz, dünya standartlarında verilen tıbbi hizmetlerimiz, genişleyen hizmet yelpazemizle hem Çorum’a hem de Çorum dışından gelen hastalarımıza verdiğimiz hizmetle liderliğimizi pekiştirmek temel hedefimiz olacaktır” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)