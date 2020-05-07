Felaketler, kriz yönetimini öğrenme fırsatını da sağlar

“Temel insan hak ve özgürlüklerini sağlayarak ve nimet- külfet paylaşımında adaleti tesis ederek ‘Farklılıkta Birlik’ ilkesini uygulayarak bütün insanlığa örnek olduğumuz gibi yakın gelecekte hem demokraside, hem ekonomik gelişmede, hem de sosyal dayanışmada örnek ve önder bir ülke haline gelebiliriz” diyen Prof. Ersoy, özetle şu değerlendirmeyi yaptı:

“Koronavirüs felaketi, mevcut küresel düzenin eksikliklerini ve çelişkilerini ortaya çıkardı. Her alanda yardımlaşma ve dayanışmanın ne denli gerekli olduğunu ortaya koydu. Farklıklarımızı yarışma ve dayanışmaya dönüştürmemizin gerekli olduğunu gösterdi. Bu musibetten gerekli dersi çıkarırsak, kısa zamanda felaketin üstesinden geliriz.”

Prof.Dr. Arif Ersoy, Çorum’un birlik ve bütünlük içinde gelişmesine bir basın mensubu olarak yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletirken, Mehmet Yolyapar’ın “Kimse İşini Kaybetmesin” başlıklı yazısında olduğu gibi, topluma moral aşılayan, dayanışma duygusunu güçlendiren ve çalışma şevki veren yazılarını takdirle karşıladığını vurguladı.

-------------------------------------

"Sayın Mehmet YOLYAPAR

Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü

ve bütün insanlık tarihinde benzeri görülmemiş büyük bir felaket ile karşı karşıya bulunmaktayız. Geçmişte de karşılaşılan benzer felaketler olmuş ve milyonlarca insanın hayatına mal olmuştu. Fakat benzer felaketler hiçbir zaman bu kadar kısa bir sürede bütün beşeriyeti tehdit eder hale gelmemiştir. Ülkemizin ve bütün insanlığın bu felaketin üstesinden gelmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim. Size, yakınlarınıza, şehrimize, ülkemize ve bütün beşeriyete geçmiş olsun dileklerimi arz ederim.

Karşılaştığımız Koronavirüs salgını bütün insanlığı tehdit eden küresel bir felaket haline gelmiştir. Böyle felaket ve krizler başta insan hayatını doğrudan etkilediği gibi dolaylı olarak iktisadi ve sosyal hayatı da etkilerler. Bu tür felaketler, aynı zamanda içinde bulunduğumuz iktisadi, siyasi ve sosyal yapıların eksikliklerinin ve çelişkilerinin fark edilmesine ortam hazırlarlar. Öte yandan böyle bunalımlar, kentlerin, ülkelerin ve hatta insanlığın sahip oldukları imkân ve fırsatların da fark edilmesine ortam hazırlarlar. Bu tür felaketler, birey ve toplumlara ve uluslara “Krizi Yönetimi”ni öğretme ve öğrenme fırsatları da verirler.

Biz millet olarak bu coğrafyada yüzyıllar boyunca yaklaşık 35 milyon km2 bir coğrafyada 36 farklı inanç, farklı kültür ve dil konuşan toplumların bir arada barış içinde yaşamasını sağlamadık mı? Temel insan hak ve özgürlükleri sağlayarak ve nimet- külfet paylaşımında adaleti tesis ederek “Farklılıkta Birlik” ilkesini uygulayarak bütün insanlığa örnek olduğumuz gibi yakın gelecekte hem demokraside, hem ekonomik gelişmede, hem de sosyal dayanışmada örnek ve önder bir ülke haline gelebiliriz. Bu hedefe oluşmak için aşağıdaki meziyetlerimizi öne çıkartmalıyız:

Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak ortak paydalarda birlikte hareket etmeliyiz.

Covid 19 salgınına karşı ortak paydalarımızda birleşerek önemli başarılar elde ettiğimiz gibi siyasi, iktisadi ve sosyal hayatın her alanında yardım ve dayanışmayı sürdürebilecek önlemleri öncelemeliyiz.

Hayırda ve iyilikte yarışmalıyız. Kötülüğe, kin ve nefrete yol açan söylem ve eylemlerden vaz geçmeliyiz.

Herkesi dinlemeliyiz; ilimde doğru olanı, ahlakta iyi ve sanatta güzel olanı, iktisatta israf etmeden faydalı olan mal ve hizmet üretimde verimliliği ve siyasette ise temel hak ve özgürlükleri korumayı ve paylaşımda adaleti tesis etme gayretlerimizi öne çıkartmalıyız.

Kısaca Covid 19 birey, toplum ve ülke olarak hepimizi etkiledi. Cari iktisadi, siyasi ve sosyal yapıyı sarstı. Mevcut küresel düzenin eksiklikleri ve çelişkilerini ortaya çıkardı. Her alanda yardımlaşma ve dayanışmanın ne denli gerekli olduğunu ortaya koydu. Farklıklarımızı yarışma ve dayanışmaya dönüştürmemizin gerekli olduğunu gösterdi.

Her felaket ve musibetin, yol açtığı sıkıntılar olduğu gibi verdiği dersler de olmuştur. Öyle ise felaketlerden ders alır ve her aşamada yardımlaşma ve dayanışmayı artırır isek, Koronavirüs felaketinin kısa bir zamanda üstesinden geliriz. Krizi fırsata dönüştürebiliriz. Böyle zor zamanda karamsarlığa kapılmaya gerek yoktur. Şehir ve ülke olarak ortak paydalardan hareketle hep birlikte örnek bir şehir, önder bir ülkeyi inşa etmeye gayretlerimizi artırarak sürdüreceğiz.

Hatırlayalım hani bir zamanlar ülkemiz gibi Çorum’da da farklılıklarımızı şer mihraklar kavgaya dönüştürmüştü. Komşuyu komşuya düşman etmişlerdi. 1990’lı yılların başında bazı kentlerimizde ve güzel Çorum’umuzda insanlarımızı biri birine düşman haline getirmişlerdi. Böyle bir zamanda biz Çorumlular olarak hep birlikte farklılıklarımızı birlik nedeni haline getirdik. Parti ve düşünce farkı gözetmeden hep beraber Çorum’u Avrupa’nın en temiz kenti haline getirdik. Sınırlı imkânlarımıza rağmen Çorum’u sanayi, kültür, barış ve dayanışma diyarına dönüştürmeye hep birlikte gayret ettik.

Saygıdeğer Mehmet Bey, Çorum’un birlik ve bütünlük içinde gelişmesine bir basın mensubu olarak yaptığınız hizmetlerden dolayı sizleri ve bütün yerel medyamızı tebrik ediyorum. Tüm dünya ülkeleri böyle bir karamsarlık yaşarken “Kimse İşini Kaybetmesin” başlıklı yazınızda da belirttiğiniz gibi “Kriz, Çincede ‘fırsat’ demekmiş. Her krizin içinde bir fırsatı barındırdığını da hepimiz biliriz. Ve ülke olarak, dünya bu krizden çıktığında ‘ihracat patlaması’ yapacağımızdan adımız gibi eminiz. 2019’daki 180 milyar dolarlık ihracatımızı kısa sürede 250 milyar dolara çıkarmamız işten bile olmayacak” diyerek Çorumlu hemşerilerimizin ve ülkemiz insanının karamsarlığı dağıtıcı, moralini yükseltici sevgi dilini kullanan yazılarınızı takdirle takip ediyorum.

Sayın Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’ın bu kriz ortamında üstlendiği görevin bilinciyle hareket ederek üstün gayretleri ve çalışmalarını takdir etmemek mümkün değil. Tüm kamu kurum ve kuruluşları takdire şayan bir gayret sarf etmektedirler.

Sizlerin şahsında bütün Çorumlu hemşerilerimize sağlık ve afiyet dilek ve dualarımı arz ediyorum. Hep birlikte basiretli yöneticilerimizin, Sayın Valimiz ve Sayın Belediye Başkanımızın önderliğinde yakın bir gelecekte Covid 19 felaketinin üstesinden geleceğiz. Mübarek Ramazan ayınızı ve şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik eder, selam ve saygılarımı arz ederim.

5 Mayıs 2020"