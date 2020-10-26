Federasyon yöneticilerinin hafta sonu “Hattuşa” turu

Federasyon yöneticilerinin Çorum temaslarına, Yüksek İstişare Kurulu üyelerinden Av. Ahmet Ünal ile Dr.Öğretim Üyesi Nermin Atila da katıldı.

Cumartesi günü çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunan Federasyon yöneticileri, Pazar sabahı da Büyük Otel’de Mustafa Tuzcu’nun konuğu oldular. Bu görüşmeye Veysel Tuzcu da katıldı.

Daha sonra ise Cemal Ersoy’un daveti üzerine Boğazkale’ye giderek Hattuşa ve Yazılıkaya’yı gezdiler. Konuklar burada da Aşıkoğlu Otel sahibi Cengiz Aşıkoğlu tarafından ağırlandılar.

(Haber Merkezi)