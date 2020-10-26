Federasyon yöneticilerinin hafta sonu “Hattuşa” turu
Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş, Medya ve İletişimden Sorumlu Başkan Yasin Akça ve Gençlik Kolları Başkanı Recep Akça, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemal Ersoy’un oğlu Muhammet Ersoy’un nikâh törenine katılmak üzere hafta sonu İstanbul’dan Çorum’a geldiler.
Güncel 26.10.2020, 20:40
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Federasyon yöneticilerinin Çorum temaslarına, Yüksek İstişare Kurulu üyelerinden Av. Ahmet Ünal ile Dr.Öğretim Üyesi Nermin Atila da katıldı.
Cumartesi günü çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunan Federasyon yöneticileri, Pazar sabahı da Büyük Otel’de Mustafa Tuzcu’nun konuğu oldular. Bu görüşmeye Veysel Tuzcu da katıldı.
Daha sonra ise Cemal Ersoy’un daveti üzerine Boğazkale’ye giderek Hattuşa ve Yazılıkaya’yı gezdiler. Konuklar burada da Aşıkoğlu Otel sahibi Cengiz Aşıkoğlu tarafından ağırlandılar.
(Haber Merkezi)
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