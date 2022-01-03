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Federasyon başkanları ÇESOB’u ziyaret etti
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı esnaf odalarının olağan genel kurulları başlarken, kongreler kapsamında ilimize gelen TESK’e bağlı federasyonların başkanları da ÇESOB’u ziyaret etmeyi ihmal etmiyor.
Güncel 03.01.2022, 22:07
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Çorum’da önceki gün gerçekleştirilen Kasaplar ve Celepler Odası ile Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası’nın olağan kongreleri için ilimize gelen Federasyon Başkanları ÇESOB Başkanı Recep Gür’ü de ziyaret etti.
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ ile Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş ve beraberinde bulunan Kırıkkale Kasaplar Odası Başkanı Gazi Karafilik ve Tarsus Kasaplar Odası Başkanı Nail Uçak’ı makamında ağırlayan ÇESOB Başkanı Gür nazik ziyaretleri için teşekkür ederek günün anısına hediye takdim etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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